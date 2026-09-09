Выставку «От Ольги до Ольги» планируют привезти из Великого Новгорода в Псков

11:00, 09 сентября 2026, ПАИ

Новгородский музей-заповедник планирует представить в Пскове в 2027 году выставку «От Ольги до Ольги». Экспозиция, впервые открывшаяся в Великом Новгороде в 2025 году, рассказывает об эволюции женского образа в русской истории и культуре – от княгини Ольги до великой княжны Ольги Николаевны.

О планах привезти выставку в Псков сообщил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы на будущий год эту выставку «От Ольги до Ольги», которая была открыта на дворище в прошлом году и прошла с большим успехом, планируем привезти на родину святой Ольги, то есть на Псковщину, в Псков», – сказал он.

Экспозиция была представлена на Ярославовом дворище в Великом Новгороде и вызвала большой интерес у посетителей. Ее концепция объединяет исторические эпохи и показывает, как менялось представление о женском образе в отечественной истории и культуре.

В 2027 году Новгородский музей планирует реализовать не менее девяти выездных выставочных проектов. Сейчас специалисты согласовывают их проведение с потенциальными принимающими площадками.