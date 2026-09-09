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Общество

В Псковской области проходит голосование за сотовую связь в малых населённых пунктах

Голосование за подключение к сотовой связи и 4G-интернету малых населённых пунктов в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0») проходит в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

Где будут установлены новые станции – решают участники голосования. Принять участие может каждый гражданин РФ старше 18 лет, имеющий прописку в Псковской области.

Голосование проводится на портале «Госуслуги». Чтобы проголосовать, нужна подтвержденная учётная запись. Кроме того, можно направить почтой индивидуальное или коллективное письмо в Минцифры России по адресу Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и населённый пункт, где требуется связь. Голосование продлится до 8 ноября.

Благодаря «УЦН 2.0» в регионе связью обеспечены более 70 малых населённых пунктов. Программа отвечает задачам президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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