В Гдове 26 сентября пройдёт «Ярмарка в Чудозерье – 2026»

09:51, 09 сентября 2026, ПАИ

В Гдове 26 сентября на площади Ленина пройдёт «Ярмарка в Чудозерье – 2026». Жителям и гостям округа предложат натуральные продукты и товары от местных фермеров и мастеров, сообщила в своём канале в мессенджере MAX глава Гдовского округа Вера Алексеева.

На ярмарке можно будет приобрести свежую рыбу, молочную продукцию и мед нового урожая. Также организаторы обещают широкий выбор товаров народного потребления.

Мероприятие станет возможностью попробовать и приобрести местные продукты и поддержать фермеров и мастеров округа.

Ранее сообщалось, что областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдёт в Пскове 3 октября и 12 сентября – в Пушкиногорском районе.