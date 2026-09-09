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Общество

Жители Усвятского района попросили Александра Козловского решить вопросы с дорогами и интернетом

Депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с депутатом Псковского областного Собрания Андреем Козловым и главой Усвятского округа Дмитрием Петровым провели встречи с жителями Усвят и деревни Глазуново. Об этом Александр Козловский сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: канал Александра Козловского в мессенджере MAX

В поселке Усвяты жители улицы Юбилейной рассказали о необходимости ремонта дороги и капитального ремонта дома № 7. Также на встрече обсудили состояние грунтовых дорог в деревнях Шершни и Стеревнево, вопросы газификации и меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Отдельное внимание уделили работе почтовых отделений в районном центре. Сейчас они принимают жителей только два дня в неделю по четыре часа. Как пояснил глава округа, причиной такого графика остается нехватка сотрудников. Большинство кадровых вопросов уже удалось решить, однако пока не найден руководитель почтового отделения в Усвятах. После закрытия этой вакансии работу отделений рассчитывают вернуть к полноценному графику.

Фото: канал Александра Козловского в мессенджере MAX

В Глазуново жители в первую очередь пожаловались на слабую мобильную связь и проблемы с интернетом. Решить вопрос в перспективе может развитие оптоволоконной инфраструктуры.

Псковская область вошла в число четырех пилотных регионов, где Минцифры России и «Ростелеком» начали строительство оптоволоконных сетей в небольших населенных пунктах. В Усвятском округе в программу включена деревня Шершни – завершить работы планируют до конца 2026 года. Если проект даст положительный результат, созданную инфраструктуру смогут постепенно расширять и на другие небольшие деревни, в том числе Глазуново.

Жители Глазуново также попросили установить освещение возле остановки на въезде в деревню. Остановочный пункт появился здесь четыре года назад по инициативе местных жителей. Кроме того, они предложили скорректировать летнее расписание автобусов, чтобы рейсы выполнялись хотя бы дважды в неделю.

Все обращения жителей зафиксировали. По каждому вопросу планируется продолжить работу совместно с местными властями и профильными организациями.

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