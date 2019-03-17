Псковские пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Германию

15:19, 20 марта 2019, ПАИ

В Гдовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

От местных жителей пограничникам поступила информация о том, что в одном из населенных пунктов неизвестный, вызывающий подозрение мужчина пытался узнать, как незаметно для стражей границы попасть к берегу Чудского озера, а оттуда - на территорию сопредельного государства. 43-летнего гражданина России задержали, у него не было при себе документов, удостоверяющих личность.

В ходе проверки выяснилось, что в декабре прошлого года его уже задерживали иностранные пограничники за аналогичное деяние. Тогда он намеревался попасть на территорию Словакии. Сейчас же конечным пунктом его путешествия значилась Германия.

По результатам проведенных административно-процессуальных действий мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа и предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной законодательством за незаконное пересечение государственной границы.