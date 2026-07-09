Хайп на грани фола: контент для соцсетей обернулся для великолучан проверкой полиции

11:50, 09 июля 2026, ПАИ

В ходе мониторинга СМИ и соцмедиа сотрудники УМВД России по Псковской области выявили видеозапись с антисоциальным поведением жителя Великих Лук. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, видео оказалось постановочным.

Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», на днях в социальных сетях великолучане начали активно обсуждать видео, на котором было запечатлено антисоциальное поведение великолучанина по отношению к своей девушке. Кадры вызвали бурную реакцию среди местных жителей.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки организовали проверку и установили личность участников видеоролика. Выяснилось, что молодые люди претензий друг к другу не имеют, а снятый контент является постановочным и создан для привлечения внимания к аккаунту в соцмедиа. С ними провели профилактическую беседу.

В полиции разъяснили, что в случае причинения травм даже по неосторожности участники могут быть привлечены к установленной законом ответственности.