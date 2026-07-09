Житель Невельского района задушил нового возлюбленного бывшей и спрятал тело в колодце

16:05, 09 июля 2026, ПАИ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Невельского района, обвиняемого в убийстве нового сожителя своей бывшей возлюбленной. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, утром 21 апреля обвиняемый пришел к дому бывшей сожительницы, где встретил ее нового мужчину. Между ними на почве ревности произошел конфликт, который перерос в драку в одной из хозяйственных построек на территории участка. Во время потасовки обвиняемый задушил соперника. После этого он поместил тело погибшего в сумку, перевез его на садовой тачке к расположенному неподалеку колодцу и сбросил туда.

На время следствия мужчину заключили под стражу. В настоящее время расследование завершено, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу.