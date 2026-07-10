В Псковской области иностранца задержали за незаконное пересечение госграницы
В Псковской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали иностранца за незаконное пересечение государственной границы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Нарушитель, выходец из одной из стран Южной Азии, следовал из Латвии в обход установленных пунктов пропуска и не имел при себе документов, удостоверяющих личность.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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