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Происшествия

В Псковской области иностранца задержали за незаконное пересечение госграницы

В Псковской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали иностранца за незаконное пересечение государственной границы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Нарушитель, выходец из одной из стран Южной Азии, следовал из Латвии в обход установленных пунктов пропуска и не имел при себе документов, удостоверяющих личность.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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