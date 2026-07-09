Двухметровый мужчина пропал в Пскове

13:18, 09 июля 2026, ПАИ

44-летний житель Пскова Константин Беляев пропал 4 июля, сообщили ПАИ в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост разыскиваемого 203 сантиметра, у него худощавое телосложение, тёмные волосы и светло-карие глаза. В день исчезновения он был одет в синюю футболку, тёмные спортивные брюки и тёмные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Константина Беляева, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или по номеру экстренной службы 112.