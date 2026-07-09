Дети пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
Автомобили Nissan и Lada столкнулись у дома №100/1 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan, в котором находились дети, проехал под знак «Въезд запрещен» («кирпич»).
В результате ДТП пострадали дети. Дети осмотрены бригадой медицины катастроф, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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