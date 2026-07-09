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Происшествия

Водитель BMW врезался в стоящий на светофоре грузовик в Невеле

Водитель автомобиля BMW совершил столкновение с грузовиком Iveco на перекрёстке дороги «Усвяты – Великие Луки» в Невеле. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Невеле
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Невеле
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Невеле
    Фото: ПАИ

47‑летний водитель автомобиля BMW, не соблюдавший дистанцию, врезался в стоявший перед ним на светофоре грузовик.

По словам очевидцев, водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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