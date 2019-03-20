6 месяцев колонии получил великолучанин за повторную езду за рулем нетрезвым

16:57, 20 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках местного жителя приговорили к 6 месяцам колонии строго режима и лишили водительских прав на 2 года за повторную езду за рулем в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В конце января текущего года ночью нетрезвого 27-летнего великолучанина за рулем BMW остановили полицейские на проспекте Гагарина. Он отказался от медицинского освидетельствования. Выяснилось, что ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 261.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).