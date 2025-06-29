Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Троицком соборе в Пскове

23:14, 28 июня 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове в канун празднования Собора Псковских святых. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополиту сослужили митрополит Звенигородский Арсений и настоятель собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством.

Песнопения всенощного бдения исполнил архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. На богослужении молились прихожане кафедрального собора и паломники.