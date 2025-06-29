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Общество

Праздник выпускников «Бригантина-2025» прошёл в Великих Луках

Праздник выпускников «Бригантина-2025» прошёл в Великих Луках. Он собрал сотни молодых великолучан, сообщили ПАИ в администрации города.

  • Праздник выпускников «Бригантина-2025» в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Праздник выпускников «Бригантина-2025» в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Праздник выпускников «Бригантина-2025» в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Праздник выпускников «Бригантина-2025» в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Праздник выпускников «Бригантина-2025» в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Праздник выпускников «Бригантина-2025» в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук

Праздничные мероприятия стартовали с красочного шествия. Выпускники в сопровождении педагогов и родителей прошли от площади Ленина до Летней эстрады. Основные торжества развернулись на Летней эстраде. Со сцены звучали поздравления городского руководства, музыкальные и творческие номера, подготовленные коллективами города. Затем на сцену пригласили директоров всех школ города вместе с их выдающимися учениками.

Особое внимание на празднике было уделено памятной дате – 80-летию Великой Победы. В программу мероприятия вошли патриотические номера, посвящённые героям Отечества. Завершился вечер праздничной концертной программой.

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