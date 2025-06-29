Праздник выпускников «Бригантина-2025» прошёл в Великих Луках
Праздник выпускников «Бригантина-2025» прошёл в Великих Луках. Он собрал сотни молодых великолучан, сообщили ПАИ в администрации города.
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
Праздничные мероприятия стартовали с красочного шествия. Выпускники в сопровождении педагогов и родителей прошли от площади Ленина до Летней эстрады. Основные торжества развернулись на Летней эстраде. Со сцены звучали поздравления городского руководства, музыкальные и творческие номера, подготовленные коллективами города. Затем на сцену пригласили директоров всех школ города вместе с их выдающимися учениками.
Особое внимание на празднике было уделено памятной дате – 80-летию Великой Победы. В программу мероприятия вошли патриотические номера, посвящённые героям Отечества. Завершился вечер праздничной концертной программой.