Праздник выпускников «Бригантина-2025» прошёл в Великих Луках

21:54, 28 июня 2025, ПАИ

Праздник выпускников «Бригантина-2025» прошёл в Великих Луках. Он собрал сотни молодых великолучан, сообщили ПАИ в администрации города.



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук











Праздничные мероприятия стартовали с красочного шествия. Выпускники в сопровождении педагогов и родителей прошли от площади Ленина до Летней эстрады. Основные торжества развернулись на Летней эстраде. Со сцены звучали поздравления городского руководства, музыкальные и творческие номера, подготовленные коллективами города. Затем на сцену пригласили директоров всех школ города вместе с их выдающимися учениками.

Особое внимание на празднике было уделено памятной дате – 80-летию Великой Победы. В программу мероприятия вошли патриотические номера, посвящённые героям Отечества. Завершился вечер праздничной концертной программой.