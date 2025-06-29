Фолк-рок-группа «ТЁРН» выступила на фестивале «Довмонт Псковский»

21:29, 28 июня 2025, ПАИ

Концертом фолк-рок-группы «ТЁРН» завершился фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» в кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Было всё: жаркие бои, исторические танцы, магические фокусы, познавательные мастер-классы, образовательные экскурсии, вкусная еда и крутые сувениры», – отметили организаторы.

Все желающие смогли не только посмотреть на поединки реконструкторов, но и посостязаться в турнирах, а в военных лагерях дружин можно было увидеть устройство быта жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню и послушать старинную музыку. Об этом – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.