Псковские приставы вместе с детьми посетили планетарий в честь семейного дня

22:25, 28 июня 2025, ПАИ

Сотрудники УФССП России по Псковской области вместе со своими детьми посетили планетарий в честь семейного дня, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Гостей погрузили в мир космоса, а также показали фильм «Прогулка по звёздному небу». «Для детей это стало настоящим открытием, а для взрослых – возможностью провести время с семьёй, отвлечься от рабочих будней и вспомнить, как важно мечтать», – отметили в пресс-службе.

Семейный день объединил поколения под сводом звёздного неба и подарил всем участникам яркие впечатления и хорошее настроение.