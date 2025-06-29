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Общество

Псковские приставы вместе с детьми посетили планетарий в честь семейного дня

Сотрудники УФССП России по Псковской области вместе со своими детьми посетили планетарий в честь семейного дня, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Гостей погрузили в мир космоса, а также показали фильм «Прогулка по звёздному небу». «Для детей это стало настоящим открытием, а для взрослых – возможностью провести время с семьёй, отвлечься от рабочих будней и вспомнить, как важно мечтать», – отметили в пресс-службе.

Семейный день объединил поколения под сводом звёздного неба и подарил всем участникам яркие впечатления и хорошее настроение.

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