Подготовка территории к реставрации здания бывшей духовной семинарии началась в Пскове

23:23, 28 июня 2025, ПАИ

Подготовка территории к реставрации здания бывшей духовной семинарии началась в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Со стороны внутреннего двора снесли аварийные деревья. Рабочие приступили к монтажу строительных лесов.

Памятнику архитектуры возвратят исторический вид. Вместе с этим сохранится учебная функция здания и вся его первоначальная инфраструктура – помещения для питания и проживания учащихся из других регионов.

Работы по сохранению, реставрации и приспособлению уникального исторического здания начнутся уже в этом году.