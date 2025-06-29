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Общество

Подготовка территории к реставрации здания бывшей духовной семинарии началась в Пскове

Подготовка территории к реставрации здания бывшей духовной семинарии началась в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Со стороны внутреннего двора снесли аварийные деревья. Рабочие приступили к монтажу строительных лесов.

Памятнику архитектуры возвратят исторический вид. Вместе с этим сохранится учебная функция здания и вся его первоначальная инфраструктура – помещения для питания и проживания учащихся из других регионов.

Работы по сохранению, реставрации и приспособлению уникального исторического здания начнутся уже в этом году.

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