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Политика

Внести изменения в механизм ротации государственных гражданских служащих предложено в Псковской области

Механизм ротации государственных гражданских служащих Псковской области предложено усовершенствовать. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, соответствующий документ о внесении изменений в закон «О государственной гражданской службе Псковской области» разработало Управление государственной службы и кадров администрации Псковской области.

Законопроект предполагает учитывать уровень квалификации, специальность, направление подготовки, стаж гражданской службы или работы по специальности при назначении гражданского служащего в порядке ротации на иную должность гражданской службы. При этом при назначении гражданского служащего будет учитываться должностной оклад, который не может быть ниже оклада по ранее замещаемой им должности.

Также предлагается изменить порядок прекращения служебного контракта: гражданского служащего должны будут предупредить об этом не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного контракта, а не за три, как сейчас. Также конкретизируются причины, по которым гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности гражданской службы в порядке ротации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что вносимые изменения не потребуют дополнительного финансирования из средств областного бюджета. Законопроект будет рассмотрен на мартовской сессии Псковского областного Собрания.

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