На 9 лет в колонию отправил суд 20-летнюю великолучанку за убийство мужчины

09:40, 21 марта 2019, ПАИ

20-летняя жительница Великих Лук проведёт 9 лет в исправительной колонии общего режима за убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 4 мая 2018 года девушка, ранее судимая за преступление против жизни и здоровья человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нежилом помещении ударила 54-летнего мужчину в область грудной клетки. Потерпевший получил проникающую колото-резаную рану с повреждением сердца и через непродолжительное время скончался на месте преступления.