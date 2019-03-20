Список приоритетных отраслей поддержки бизнеса расширен в России

09:22, 21 марта 2019, ПАИ

Министерство экономического развития России включило сельское хозяйство, строительство, туризм, экологию и авторские права в перечень приоритетных отраслей поддержки бизнеса в стране, пишет газета «Известия».

Сами меры пока не уточняются, поскольку находятся на стадии обсуждения, но пакет из них будет сформирован исходя из интересов предпринимателей. План «Трансформации делового климата» должен быть принят до 1 июля.

Эксперты выделили направления, которые необходимо изменить в первую очередь. Так, в сельском хозяйстве основной проблемой они обозначили дефицит льготных кредитов, зачастую практически недоступных для малого бизнеса. В сфере строительства важным вопросом остается выдача муниципальным органам власти электронных подписей, что ускорит переход на электронный документооборот, в том числе по части разрешительной документации.

В конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российского бизнеса в условиях внешнего давления является одной из важнейших задач государства. Так, глава государства призвал крупный бизнес активнее участвовать в реализации национальных проектов.