На обязательные работы отправится великолучанин за кражу велосипеда

11:33, 21 марта 2019, ПАИ

90 часов обязательных работ назначил суд великолучанину, который украл велосипед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено дознанием, в Великих Луках в ноябре 2018 года 36-летний горожанин находился в гостях в доме по улице Глинки, где со своими знакомыми распивал спиртное. Собравшись уходить после застолья, мужчина заметил стоявший в подъезде велосипед, который был пристегнут противоугонным тросиком. Сломав его, гость похитил велосипед и уехал на нем к себе домой на улицу Муравьева.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого. Выяснилось, что похищенным транспортным средством гражданин распорядился по собственному усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).