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Политика

Меры соцподдержки гражданам систематизируют и уточнят в Псковской области

В Псковской области систематизируют и уточнят порядок исполнения региональным парламентом, главой региона, областной администрацией и региональным органом исполнительной власти в сфере социальной поддержки переданных государственных полномочий России по предоставлению отдельным категориям граждан льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставлению жилья и денежных компенсаций.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, соответствующий региональный законопроект «О реализации переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки» губернатор Михаил Ведерников внес на рассмотрение в Собрание.

Речь в законе идёт о ветеранах и инвалидах, а также гражданах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и аварии на производственном объединении «Маяк».

В пояснительной записке законопроекта говорится о том, что его принятие не повлечёт изменения порядка, объёма и формы предоставления мер социальной поддержки, но позволит консолидировать переданные указанными федеральными законами полномочия Российской Федерации в одном нормативном правовом акте, что является наиболее правильным с точки зрения реализации таких полномочий на территории региона.

В пресс-службе отметили, что законопроект рассмотрит комитет по труду и социальной политике, а затем депутаты на сессии Собрания.

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