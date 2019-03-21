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Экономика

Почти 19 тонн французских сливок не пропустили через границу в Пыталовском районе

В Пыталовском районе на российско-латвийском участке государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 18,9 тонн пастеризованных французских сливок.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, груз следовал на автомобиле в Казахстан. Специалисты Управления выявили отсутствие информации о номере пломбы на грузовом отсеке транспорта, которая должна быть указана в ветеринарном сертификате на экспортируемый из Европейского союза товар. Также было обнаружено, что на маркировочных этикетках сливок отсутствовала информация на русском языке и на государственных языках стран-членов Таможенного союза.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, сотрудники Управления оформили декларацию о возврате груза.

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