Почти 19 тонн французских сливок не пропустили через границу в Пыталовском районе
В Пыталовском районе на российско-латвийском участке государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 18,9 тонн пастеризованных французских сливок.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, груз следовал на автомобиле в Казахстан. Специалисты Управления выявили отсутствие информации о номере пломбы на грузовом отсеке транспорта, которая должна быть указана в ветеринарном сертификате на экспортируемый из Европейского союза товар. Также было обнаружено, что на маркировочных этикетках сливок отсутствовала информация на русском языке и на государственных языках стран-членов Таможенного союза.
Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, сотрудники Управления оформили декларацию о возврате груза.