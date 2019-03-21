Первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове завершится к Ганзейским дням

18:06, 21 марта 2019, ПАИ

Первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» завершится к Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом на оргкомитете по подготовке и проведению праздника сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации

Председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Сергей Грахов доложил, что подрядчик, занимающийся реконструкцией спортивного объекта, отстаёт от графика примерно на 20 дней. «Это много», - отреагировал губернатор региона Михаил Ведерников и потребовал предоставить график реконструкции объекта.

«По [Псковской областной универсальной научной] библиотеке заключены и действуют два контракта на строительные работы, они выполняются», - уточнил Сергей Грахов, добавив, что к Ганзе планируется сдать этот объект.