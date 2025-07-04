ГИМС будет патрулировать на соревнованиях по ориентированию на сапах и байдарках в устье Великой

13:18, 04 июля 2025, ПАИ

Инспекторы ГИМС будут патрулировать на открытых региональных соревнованиях по спортивному ориентированию на байдарках и сапбордах «Кубок реки Великой», которые пройдут в устье реки Великой, в деревне Муровицы, 5 и 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В первый день соревнований, 5 июля, состоится ориентирование по выбору и ночной спринт. На следующий день пройдёт гонка на скорость с общего старта.

«Кубок реки Великой» проводят в трёх классах: «профессионалы», «любители» и «сапы».

«В зоне проведения соревнований будут осуществлять патрулирование инспекторы ГИМС, которые проследят за соблюдением правил безопасного поведения на воде и в случае опасной ситуации окажут помощь», – подчеркнули в пресс-службе.

ГИМС настоятельно рекомендует участникам соревнований перед началом подготовить и проверить спортивный инвентарь, не пренебрегать спасательным жилетом и шлемом, соблюдать правила пользования плавательными средствами, соблюдать правила передвижения на байдарках и сапбордах, не создавать аварийных ситуаций: не выходить на судовой ход, не подплывать к пассажирским судам.

Плавание на сапборде в условиях судоходного водного объекта осуществляется строго за кромкой судового хода, уточнили в ГИМС.

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