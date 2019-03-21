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Общество

4 месяца колонии получил красногородец за кражу денег у родственника

В Красногородском районе местного жителя приговорили к 4 месяцам колонии строгого режима за кражу денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

17 октября в одной из деревень Красногородского района мужчина, находясь дома у своего дяди, украл у него банковскую карту и снял 4 тыс. 500 рублей. Мужчина потратил деньги на спиртное. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи имущества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). При назначении наказания суд учел ряд смягчающих наказание обстоятельств, в том числе добровольное возмещение вреда.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу. 

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