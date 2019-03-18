Юрий Сорокин сменит Бориса Полозова на посту главы псковской приёмной «Единой России»
Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сменит вице-спикера регионального парламента Бориса Полозова на посту руководителя региональной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.
На заседании 21 марта кандидатуру Юрия Сорокина согласовал президиум генерального совета (ПГС) «Единой России». О новых кадровых назначениях рассказала председатель комиссии ПГС по работе с обращениями граждан, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Она также уточнила, что в порядке ротации новые руководители общественных приёмных появятся в Кемеровской, Амурской, Ростовской, Новгородской, Новосибирской, Архагельской областях и Красноярском крае.