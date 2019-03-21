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Общество

216 участников зарегистрировались на конференцию «Северная Европа, Псков и Ганзейский Союз в прошлом и настоящем»

216 участников зарегистрировались на международную научно-практическую конференцию «Северная Европа, Псков и Ганзейский Союз в прошлом и настоящем», которая пройдёт в Пскове с 21 по 23 мая. Об этом сообщила врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева на заседании организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Махотаева отметила, что регистрация на конференцию идёт активно, и сейчас продолжается рассылка информационных писем и приглашений. «Планируются участники из России и из-за рубежа», - уточнила врио ректора ПсковГУ.

Она также рассказала, что 14 марта поступили субсидии в размере 10 млн 995 тысяч рублей на проведение конференции. По её словам, скорее всего потребуется софинансирование в размере еще 30%.

Врио ректора ПсковГУ отметила, что мероприятие должно быть современным и динамичным. «Поставлена задача привлечения молодежи, поэтому первый день будет федеральным, второй — научным, третий — молодежным», - добавила она.

Марина Махотаева также сообщила, что на сегодня определены мероприятия конференции и площадки, где они будут проводиться. Так, по ее словам, основной площадкой станет спортивно-развлекательный парк «Простория», также мероприятия пройдут в Изборске и на площадках ПсковГУ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, есть ли сложности при подготовке к мероприятию. Марина Махотаева ответила, что их нет. Она также подчеркнула, что мероприятие вызывает интерес, в том числе у жителей соседних государств.

Напомним, предполагается, что на конференции обсудят не только научно-исследовательские вопросы, но и практику реализации проектов. В блоке мероприятий научного направления запланировано проведение пленарного заседания, форум, научные секции, круглые тематические столы, проведение конкурса научных работ. Для участников «практически ориентированного вектора» помимо пленарного заседания и стратегической сессии запланированы презентации проектов, мастер-классы, воркшопы и конкурсы.

Для гостей и участников конференции будут проведены экскурсии по Пскову, они смогут посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, Пушкинские горы, Печоры и Изборск. В культурную программу конференции также войдет концерт хора Сретенского монастыря в большом концертном зале Псковской областной филармонии и посещение одного из спектаклей Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

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