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Общество

Международная научно-практическая конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский Союз в прошлом и настоящем» пройдёт в Пскове

8 февраля в Псковском государственном Университете состоялась рабочая встреча по подготовке международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский Союз в прошлом и настоящем». Конференция пройдет в городе Пскове с 21 по 23 мая 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Глава города Пскова Иван Цецерский и временно исполняющая обязанности ректора Псковского государственного Университета Марина Махотаева обсудили программу конференции, основные мероприятия и предстоящую организационно-техническую работу по ее проведению.

Тематика конференции охватывает два вопроса: «Псков и Россия в системе международных торгово-экономических и политических процессов в историческом измерении» и «Историко-культурный потенциал городов- участников Ганзейского сообщества как основа культурного взаимодействия».

Участниками мероприятия станут 1500 человек, из них 200 зарубежных представителей и 600 участников из российских городов. Экспертами выступят специалисты лучших вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Смоленска, Старой Ладоги, Вологды и представители научного сообщества из Минска, Вильнюса, Тарту, Таллина и Риги. Также приглашения на конференцию направлены во все города, входящие в Международный Ганзейский Союз.

Предполагается, что на конференции обсудят не только научно-исследовательские направления, но и практику по проектам. В блоке мероприятий научного направления запланировано:проведение пленарного заседания, форум, научные секции, круглые тематические столы и проведение конкурса научных работ. Для участников практически ориентированного вектора помимо пленарного заседания и стратегической сессии подготовлены презентации проектов, мастер-классы, воркшопы и конкурсы.

Для гостей и участников конференции запланированы экскурсии по городу Пскову, посещение Спасо-Елеазаровского монастыря, Пушкинских гор, Печор и Изборска. В культурной программе также концерт хора Сретенского монастыря в Большом Концертном зале Филармонии и посещение спектакля Драматического театра им. А.С. Пушкина.

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