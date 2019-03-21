Фильм «Выбор-жизнь» покажут в проектном офисе «Команды 2018» 28 марта

20:48, 21 марта 2019, ПАИ

28 марта в 18:00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) покажут фильм «Выбор-жизнь». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, показ фильма состоится в рамках проекта «Помощь рядом», поддержанного Фондом президентских грантов.

Фильм «Выбор-жизнь» – некоммерческий проект, снятый на собственные средства авторов картины и неравнодушных людей. Он рассказывает о людях, борющихся с раком и победивших болезнь. О тех, кто не сломался и не сдался, кто выбрал жизнь. Премьера фильма состоялась в июне 2018 года.

Режиссёр фильма – Дмитрий Чобанов, оператор – Алексей Кудинов, продюсер – Екатерина Ефимова, звукорежиссёр – Андрей Харитонов, монтаж – Олег Мазунин. Герои картины – Ксения Полынцева, Ольга Нецветаева, Яна Голант и другие.

После завершения картины участники смогут пообщаться с психологами проекта, обсудить свои чувства, задать возникшие вопросы. Ответят на вопросы кандидаты психологических наук, практикующие психологи Елена Середа и Елена Григорьева, клинический психолог Ольга Есева. Также на месте можно будет получить больше информации о проекте и записаться на консультации или групповые встречи.

Дополнительно будет открыта фотовыставка от проекта «Phototherapy». Это благотворительный проект, направленный на психологическую поддержку людей, переживших рак. Организаторы проекта реализуют благотворительные фотосессии и другие мероприятия, целью которых является психологическая реабилитация и социальная адаптация. На выставке можно будет посмотреть в глаза людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, но нашли в себе силы не сдаваться.

Вход на мероприятие свободный. Проект «Помощь рядом» приглашает всех, кому не безразлична тема онкозаболеваний и психологической поддержки, и те организации, которые хотели бы оказать поддержку проекту, направленному на психологическую поддержку людей, столкнувшихся с онкозаболеванием.

Узнать больше о проекте и мероприятиях можно по телефону +7 (900) 999-09-31 или в группе в социальной сети «ВКонтакте». vk.com/onkopsk

Отметим, что рак в Псковской области уже стал обычным диагнозом. В конце 2018 года специалисты-психологи Псковской автономной некоммерческой организации «Служба психологической помощи населению «Дорога жизни» получили президентский грант на оказание психологической помощи людям, столкнувшимся с онкозаболеванием. С середины ноября 2018 года был запущен проект «Помощь рядом» задача которого - осуществление психологической помощи людям с онкологическими заболеваниями, а также их родственникам и медицинскому персоналу, работающему с данной категорией лиц. За четыре месяца работы проекта были проведены такие мероприятия, как индивидуальные психологические консультации больных и их родственников, организованы информационно-просветительские мероприятия под название «Школа пациента», семинар для медицинского персонала, а также психологическая группа поддержки людей, чьи родственники оказались подвержены онкозаболеваниям.

Психологи проекта регулярно проводят работу с пациентами в Псковском областном онкодиспансере, что позволяет сделать отношение к психологической помощи более лояльным.