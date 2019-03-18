Юрий Сорокин: Самая первая задача - улучшить взаимодействие с органами исполнительной власти региона и местного самоуправления

13:43, 22 марта 2019, ПАИ

Самая первая задача – улучшить взаимодействие с органами исполнительной власти региона и местного самоуправления. Об этом заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря псковского отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин, комментируя свое назначение на должность руководителя региональной общественной приемной председателя партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Нельзя прикрываться тем, что есть установленный срок на решение вопросов, с которыми приходят к нам граждане. Чаще всего поступают обращения, касающиеся сферы ЖКХ, социального обеспечения, жилья. И мы можем помочь людям в решении их проблем быстрее, чем за месяц. Нам необходимо наладить максимально эффективную работу партийной приемной», - сказал Юрий Сорокин.

Напомним, 21 марта решением президиума Генсовета «Единой России» Юрий Сорокин назначен руководителем региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

На посту руководителя региональной приемной партии в Пскове Юрий Сорокин сменил заместителя председателя областного Собрания Бориса Полозова, который занимал эту должность с 2013 года. До него в разные годы приемную «Единой России» возглавляли олимпийский чемпион Михаил Иванов, сенатор от Псковской области Елена Бибикова и председатель регионального координационного совета сторонников партии Дмитрий Хритоненков.