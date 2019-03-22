0
13:53
Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
13:40
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
13:07
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
12:32
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
11:24
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
10:37
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
10:17
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
Еще новости
Общество

Мопедиста в Пушкинском районе задержали сотрудники ГИБДД за повторное нетрезвое вождение

В Пушкиногорском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 21 марта на дороге Пушкинские Горы - Петровское в Пушкиногорском районе полицейские остановили 39-летнего местного жителя, который ехал на мопеде, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
22 марта 2019
Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
22 марта 2019
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
22 марта 2019
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
22 марта 2019
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
22 марта 2019
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
22 марта 2019
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
22 марта 2019
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»
22 марта 2019
Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»

Идет загрузка...