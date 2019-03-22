Мопедиста в Пушкинском районе задержали сотрудники ГИБДД за повторное нетрезвое вождение

13:28, 22 марта 2019, ПАИ

В Пушкиногорском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 21 марта на дороге Пушкинские Горы - Петровское в Пушкиногорском районе полицейские остановили 39-летнего местного жителя, который ехал на мопеде, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.