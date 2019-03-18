Приняты две заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Дновского района

13:17, 22 марта 2019, ПАИ

Приняты две заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Дновского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, оргкомитет решил включить в список участников предварительного голосования главу администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елену Гуляеву и директора-главного редактора МУП «Дновец» Марину Михайлову.

Предварительное голосование для определения кандидата от партии «Единой России»в главы Дновского района организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Напомним, единый день предварительного голосования пройдёт 26 мая.