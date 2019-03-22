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Общество

Коробку передач и запчасти украл безработный великолучанин из иномарки и «Москвича»

С декабря прошлого года по март текущего года в Великих Луках безработный 26-летний местный житель проломил крышу в иномарке и «Москвиче-408» и украл коробку передач и запчасти. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, полиция задержала вора, а ущерб от кражи составил 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, со 2 по 16 марта в Печорах из квартиры дома на улице Юрьевской неизвестный украл газовый баллон, посуду, медный кабель и другие вещи. Стражи порядка подозревают в этой краже 58-летнего безработного судимого местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража произошла в период с октября 2018 года по 21 марта текущего года. Из дачного дома в деревне Заплюсье Плюсского района 20-летний безработный судимый молодой человек украл мультиварку и несколько банок тушенки.

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