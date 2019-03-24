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Общество

Пропавшего паломника разыскивает псковская полиция

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову устанавливает местонахождение 64-летнего местного жителя Владимира Григорьева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 февраля 2017 года он ушёл из дома и до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Владимир Григорьев является уроженцем Петрозаводска. Отмечается, что он соблюдает церковные каноны, посещает монастыри, а также памятные места, почитаемые верующими.

Ему на вид 67 лет, ростом около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Был одет в светлую водолазку, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», чёрные ботинки на шнурках. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Григорьева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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