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Общество

Временное ограничение движения автомобилей вводится в Псковской области с 25 марта

С 25 марта по 23 апреля на дорогах регионального значения в Псковской области вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без, следующих с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по по Псковской области, это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за их переувлажнения в весенний период.

Приказ «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний период 2019 года», а также приложение к приказу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области от 11 марта 2019 года № 58, в котором указаны участки и наименование автомобильных дорог общего пользования регионального значения, размещены в сетевом издании информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) и на официальном сайте Комитета по транспорту и Псковской области (transport.pskov.ru).

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