Игрушки и мультфильмы: в России разрабатывают новый образовательный стандарт дошкольного образования

15:32, 18 сентября 2026, ПАИ

Детский сад не должен являться подготовкой к школе, ведущая деятельность должна быть игровой, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время дошкольного образования», пишет РИА Новости.

«Мы все прекрасно понимаем, что детские садики – это не подготовка к школе», – отметил Сергей Кравцов.

По его словам, в детском саду для ребёнка главное – игра, развитие, чтение сказок и общение. Ведь до семи лет формируются основные психологические функции. Затем, в первом классе, учителя учат ребёнка писать и читать, закладывая базу для будущей учёбы.

Кроме того, в ближайшее время будет принят новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Его планируют ввести с 1 сентября 2027 года, сообщила заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова в ходе дискуссии на Всероссийском форуме «Время дошкольного образования».

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования будет принят у нас в ближайшее время и, соответственно, введён в действие. Мы планируем, что это будет 1 сентября 2027 года», – подчеркнула Ольга Колударова.

Она добавила, что текущий стандарт дошкольного образования действует уже 13 лет. За это время у нового поколения принципиально поменялось восприятие.

«Сегодня в действующем стандарте дошкольного образования очень много обучающего компонента. А всё-таки важно сделать так, чтобы в детском саду ребёнок развивался и на первом месте был создан воспитательный компонент. И, соответственно, присутствовала воспитывающая среда», – подчеркнула Колударова.

По её словам, сейчас эксперты работают не только над обновлением стандарта дошкольного образования. Ведётся работа по формированию перечней мебели, игрушек и игровых средств, книг и мультфильмов для детей.