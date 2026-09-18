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Общество

Школьники Пскова увидели реальное производство: 13 девятиклассников посетили предприятие «ПК «Технология»

18 сентября Молодёжный кадровый центр Псковской области организовал профориентационный тур на предприятие «ПК «Технология» для учащихся Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №1. В экскурсии приняли участие порядка 13 человек — учеников 9 класса, которые уже готовы определяться с будущей профессией, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Главная цель — помочь молодёжи увидеть реальное производство и сделать более осознанный выбор.

Фото: областной центр занятости населения

Во время экскурсии школьники познакомились с работой завода, его производственными процессами и спецификой отрасли. Предприятие занимается производством электроконвекторов. Сотрудники «Технологии» поделились тонкостями производства, рассказали о востребованных специальностях и навыках, которые сегодня нужны для успешной карьеры на предприятии.

Также старшеклассники под контролем мастера смогли попрактиковаться в сварке и чеканке. На память каждый смог забрать изготовленную своими руками монету.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Кадры», который реализует Молодёжный кадровый центр. Такие профтуры помогают подросткам не только узнать о рабочих профессиях изнутри, но и увидеть современное производство, оценить его привлекательность и понять, куда двигаться дальше.

Подобные инициативы формируют у молодёжи объективное представление о региональном рынке труда и повышают интерес к рабочим специальностям, которые сегодня особенно востребованы.

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