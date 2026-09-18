Итоги реставрации обсудили митрополит Матфей и министр культуры России Ольга Любимова

15:09, 18 сентября 2026, ПАИ

Встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой и митрополита Псковского и Порховского Матфея состоялась 17 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии







Во встрече также участвовал первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

В ходе встречи участники обсудили текущие итоги реставрационных работ на объектах культурного наследия Псковской области, а также вопросы реализации дальнейших проектов.

Ранее министр культуры РФ высоко оценила работу Псковского музея.