Итоги реставрации обсудили митрополит Матфей и министр культуры России Ольга Любимова
Встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой и митрополита Псковского и Порховского Матфея состоялась 17 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
Во встрече также участвовал первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.
В ходе встречи участники обсудили текущие итоги реставрационных работ на объектах культурного наследия Псковской области, а также вопросы реализации дальнейших проектов.
Ранее министр культуры РФ высоко оценила работу Псковского музея.
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