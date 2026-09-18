Не советоваться с ИИ и нутрициологами советуют псковские врачи

15:39, 18 сентября 2026, ПАИ

Не советоваться с ИИ и нутрициологами рекомендовала главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь (88.3 FM).

«Не надо лечиться БАДами с маркетплейсов. В лучшем случае это не поможет, в худшем – приведет в больницу», - отметила Екатерина Астафьева, напомнив, что БАДы не подлежать сертификации, поэтому в них может быть «всё что угодно».

Также медик добавила, что не надо бояться «слишком длинных» инструкций для препаратов, чем она длиннее и подробнее, тем лучше изучен препарат.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова также порекомендовала покупать препараты по назначению врача, а не по совету подруг или блогеров.

«Не надо слушать даже фармацевтов, они иногда любят поиграть во врачей», - сказала Екатерина Астафьева.

Терапевт также отметила, что всегда необходимо завершать назначенный курс препаратов и не пить двойную дозу, если забыл принять лекарства вовремя.