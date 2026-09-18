Главный внештатный терапевт Псковской области: Приходите к врачу со списком вопросов

15:15, 18 сентября 2026, ПАИ

Пациент должен честно рассказывать врачу, какие лекарства он принимает, чтобы не было неожиданных эффектов от вновь назначаемых препаратов, посоветовала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь (88.3 FM).

Хорошо приходить к врачу с заранее заготовленным списком вопросов, порекомендовала главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева.

«Это пригождается, чтобы не растеряться в кабинете у врача. Не надо стесняться спросить «что-то лишнее», иначе ценой этого может стать врачебная ошибка. Стесняться тут нечего», - подчеркнула Екатерина Астафьева.

Мария Отраднова также посоветовала сопровождать пожилых родственников в кабинет к врачу.