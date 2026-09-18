На трёх избирательных участках в Великих Луках открыты детские уголки

15:09, 18 сентября 2026, ПАИ

Проголосовать за необычных кандидатов предлагают юным жителям Великих Лук. Детские уголки с раскрасками и бюллетенями открыты на трёх избирательных участках: № 117 (Дом культуры Ленинского комсомола), № 123 (Дом культуры имени Ленина) и № 136 (школа № 6). Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Пока взрослые делают свой ответственный выбор, ребята могут в игровой форме познакомиться с процедурой голосования и развлечь себя полезным занятием. В детском уголке в ДК ЛК уже побывал юный великолучанин Егор, который смог понять, как устроены выборы.



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»







Его бабушка Ирина Баранова считает, что такие уголки – очень полезная инициатива. «Это интересно, особенно для школьников, которые привыкают быть гражданами и учатся голосовать. Считаю, не нужно быть сторонним наблюдателем, а принимать участие в жизни страны», – уверена она.

Отметим, что все участники голосования в детских уголках получают подарки на память – раскраски, наклейки, шарики. Председатель участковой избирательной комиссии № 117 Маргарита Степанова рассказала редакции газеты, что такие уголки помогают привлекать больше взрослых избирателей с детьми.

«Ребёнок уже с детства будет чувствовать ответственность и глядя, как голосуют взрослые, запомнит, что это такое, и в будущем станет приходить на участок. По моим многолетним наблюдениям, наш УИК посещает много семей с детьми. Они очень довольны и рады, что могут порисовать и развлечься в этом уголке», – поделилась Маргарита Степанова.

Ранее сообщалось, что специально оборудованные зоны для голосования детей будут расположены непосредственно на избирательных участках. Узнать адрес участка в муниципальных образованиях Псковской области можно по ссылке. А ближе познакомиться с кандидатами – здесь.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.