Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 26 марта

17:34, 25 марта 2019, ПАИ

26 марта в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5 -10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -4 до +1 градуса, днем - от 0 до +5.

Атмосферное давление - низкое.