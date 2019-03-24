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Великолучанин украл две бутылки виски, а житель Плюссы – бутылку водки

Утром 23 марта в Великих Луках из магазина на улице Рабочей похитили две бутылки виски. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полиция задержала по подозрению в этой краже не работающего 28-летнего местного жителя, который признался в преступлении. Похищенное изъято, ведется проверка.

Утром этого же дня в Плюссе 48-летний ранее судимый местный житель похитил бутылку водки из торгового зала магазина на улице Ленина. Похищенное спиртное изъято, ведется проверка.

Еще одна кража произошла в период с 14 по 21 марта в деревне Махново Бежаницкого района. 45-летний местный житель из незакрытого помещения ремонтных мастерских украл два аккумулятора. Причиненный ущерб составил около 19 тысяч рублей. В ходе обысков похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в период с 10 по 20 марта 18 и 20-летние не работающие жители Острова похитили из дачного дома в деревне Крюково Палкинского района швейную машинку и металлические изделия. Ущерб составил 17 тысяч 500 рублей. Проводится проверка.

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