0
20:19
Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта
18:09
16-е место занял Александр Котов в февральском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
16:42
Борис, ты не прав
15:58
Эксперт: Ведерников «Ласточку» запустил, а недобросовестные политики присваивают себе чужую работу
15:47
Депутат Псковской гордумы: «Яблочники» пытаются за чужой счет заработать очки
15:24
Секретарь Общественной палаты: Никто не может оспорить, что «Ласточки» - это заслуга Ведерникова
17:58
Михаил Ведерников с семьей принял участие в масленичных гуляниях в Пскове
Еще новости
Политика

Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе прямого эфира «VKLive» 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Картинка из #VKLive c Дмитрием Медведевым.

«Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи «ВКонтакте». Это можно сделать на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым», - говорится в сообщении.

Трансляция «VKLive с Дмитрием Медведевым» пройдет на официальной странице председателя правительства РФ «ВКонтакте», на странице правительства России, а также на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта
25 марта 2019
Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта
16-е место занял Александр Котов в февральском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
18 марта 2019
16-е место занял Александр Котов в февральском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
Эксперт: Ведерников «Ласточку» запустил, а недобросовестные политики присваивают себе чужую работу
13 марта 2019
Эксперт: Ведерников «Ласточку» запустил, а недобросовестные политики присваивают себе чужую работу
Депутат Псковской гордумы: «Яблочники» пытаются за чужой счет заработать очки
13 марта 2019
Депутат Псковской гордумы: «Яблочники» пытаются за чужой счет заработать очки
Секретарь Общественной палаты: Никто не может оспорить, что «Ласточки» - это заслуга Ведерникова
13 марта 2019
Секретарь Общественной палаты: Никто не может оспорить, что «Ласточки» - это заслуга Ведерникова
Михаил Ведерников с семьей принял участие в масленичных гуляниях в Пскове
10 марта 2019
Михаил Ведерников с семьей принял участие в масленичных гуляниях в Пскове 1
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
07 марта 2019
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
Михаил Ведерников попал в группу «сильное влияние» в февральском рейтинге губернаторов по версии АПЭК
05 марта 2019
Михаил Ведерников попал в группу «сильное влияние» в февральском рейтинге губернаторов по версии АПЭК

Идет загрузка...