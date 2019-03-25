Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта

20:19, 25 марта 2019, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе прямого эфира «VKLive» 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи «ВКонтакте». Это можно сделать на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым», - говорится в сообщении.

Трансляция «VKLive с Дмитрием Медведевым» пройдет на официальной странице председателя правительства РФ «ВКонтакте», на странице правительства России, а также на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».