Противопожарный рейд прошёл в Пыталово

19:36, 25 марта 2019, ПАИ

25 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провели рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда специалисты провели беседы с населением о мерах пожарной безопасности, проинструктировали граждан под роспись. На информационных стендах сотрудники распространили листовки по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту и от палов сухой травянистой растительности.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района, основными причинами пожаров в жилом секторе.