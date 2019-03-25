Почти вдвое увеличится число мобильных ФАПов в Псковской области в 2019 году

20:53, 25 марта 2019, ПАИ

Число мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Псковской области в 2019 году увеличится почти в два раза, до 29. Они будут курсировать по графику по территории всех муниципалитетов, и позволят обеспечить медицинскими услугами жителей деревень и поселков, удаленных от поликлиник и больниц, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.

По словам Марины Гаращенко, на данный момент в регионе используется 16 передвижных ФАПов, в теущем году планируется запустить ещё 13 таких комплексов. «Мы существенно увеличиваем количество мобильных ФАПов для того, чтобы покрыть удаленные территории, где людям сложно попасть в медучреждения», - сказала она.

Марина Гаращенко подчеркнула, что мобильные ФАПы имеют большой набор функций и могут решать очень много задач, на их базе в том числе можно проходить диспансеризацию. «Это особенно важно для маломобильных групп населения, так как мобильный комплекс может приехать к таким людям на дом», - пояснила Марина Гаращенко.

Она также отметила, что псковские власти одновременно с расширением сети комплексов проводят замену ФАПов, которые изношены или требуют капитального ремонта. «У нас более 300 ФАПов в регионе, причем из них более 150 - в состоянии, требующем замены. Губернатор этим вопросом обеспокоен, и есть государственная программа по развитию сельских территорий, и мы по поручению губернатора намерены включить все эти объекты, требующие реконструкции, ремонта и модернизации», - сказала председатель комитета.

Отметим, что в Псковской области расположены более 8 тысяч сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. В связи с этим псковские власти называют своей первостепенной задачей обеспечение жителей качественными и своевременными медицинскими услугами. Эта работа ведется в рамках региональной программы по развитию системы первичной медико-санитарной помощи. Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», который предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.