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Общество

Стал известен график выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в августе

Как жителям Псковской области будут выплачивать детские пособия и пенсии в августе, рассказали ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

  • График выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в августе
    Фото: Социальный фонд России по Псковской области
  • График выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в августе
    Фото: Социальный фонд России по Псковской области
  • График выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в августе
    Фото: Социальный фонд России по Псковской области

В августе ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми отделение СФР по Псковской области перечислят досрочно. Небольшие изменения в августовском графике выплат произойдут для получателей пенсий через банки.

Отделение СФР по Псковской области перечислит на карты и банковские счета получателей детские пособия за июль. 1 августа – единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячную выплату на первого ребёнка до трёх лет, рождённого до 1 января 2023 года, пособие по уходу за ребёнком до полутра лет неработающим родителям, ежемесячную выплату детям военнослужащих по линии СФР.

5 августа – ежемесячную выплату на детей до трёх лет из средств материнского капитала. 8 августа – пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям.

Пенсии за август перечислят на счета: 7 августа – досрочно за 9-е число, 11 и 22 августа – за 11-е и 22-е число по обычному графику.

Доставка детских пособий и пенсий через «Почту России» – с 5 по 25 августа в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения.

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