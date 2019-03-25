0
20:19
Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта
18:09
16-е место занял Александр Котов в февральском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
16:42
Борис, ты не прав
15:58
Эксперт: Ведерников «Ласточку» запустил, а недобросовестные политики присваивают себе чужую работу
15:47
Депутат Псковской гордумы: «Яблочники» пытаются за чужой счет заработать очки
15:24
Секретарь Общественной палаты: Никто не может оспорить, что «Ласточки» - это заслуга Ведерникова
17:58
Михаил Ведерников с семьей принял участие в масленичных гуляниях в Пскове
Еще новости
Политика

В Союзном государстве может появиться единая валюта

Государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что тема появления единой валюты двух стран — общего рубля — может обсуждаться в рамках рабочей группы по интеграции и решению спорных вопросов. Об этом пишет газета «Известия».

При этом Рапота заметил, что большая часть расчетов между Россией и Белоруссией происходят в рублях. Он уточнил, что это удобно бизнесу и является результатом развития отношений, а не исполнением указов «сверху». Госсекретарь добавил, что Россия и Белоруссия могли бы усилить сотрудничество в экономике, социальной и военной сферах. Он рассказал, что на данный момент начались работы по вопросу отмены роуминга в двух странах, что будет очень выгодно потребителям.

По мнению Рапоты, Москва и Минск должны усиливать сотрудничество в вопросах экономики, социальной сферы, включая медицину, образование, культурные связи. Он также выделил, что в рамках формирования единого экономического пространства важными остаются вопросы создания единой транспортной и энергетической систем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта
25 марта 2019
Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта
16-е место занял Александр Котов в февральском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
18 марта 2019
16-е место занял Александр Котов в февральском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
Эксперт: Ведерников «Ласточку» запустил, а недобросовестные политики присваивают себе чужую работу
13 марта 2019
Эксперт: Ведерников «Ласточку» запустил, а недобросовестные политики присваивают себе чужую работу
Депутат Псковской гордумы: «Яблочники» пытаются за чужой счет заработать очки
13 марта 2019
Депутат Псковской гордумы: «Яблочники» пытаются за чужой счет заработать очки
Секретарь Общественной палаты: Никто не может оспорить, что «Ласточки» - это заслуга Ведерникова
13 марта 2019
Секретарь Общественной палаты: Никто не может оспорить, что «Ласточки» - это заслуга Ведерникова
Михаил Ведерников с семьей принял участие в масленичных гуляниях в Пскове
10 марта 2019
Михаил Ведерников с семьей принял участие в масленичных гуляниях в Пскове 1
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
07 марта 2019
Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ
Михаил Ведерников попал в группу «сильное влияние» в февральском рейтинге губернаторов по версии АПЭК
05 марта 2019
Михаил Ведерников попал в группу «сильное влияние» в февральском рейтинге губернаторов по версии АПЭК

Идет загрузка...