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Общество

В прокуратуре выяснили, почему светофор на Рижском проспекте в Пскове не работал две недели

В прокуратуре выяснили, почему светофор на Рижском проспекте, 54 в Пскове не работал две недели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения «Убитые дороги».

Причиной длительного устранения возникших неисправностей послужило отсутствие у администрации города Пскова, являющейся собственником светофорного объекта, надлежащим образом оформленных документов по его подключению к электрической сети. Об этом сообщили в прокуратуре в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Васильева, который он отправил в ведомство в феврале.

Прокурорская проверка установила, что отключение светофора произошло 12 февраля. Подрядная организация, проводившая ремонт инженерных сетей помещения ООО «Тандер», произвела отключение светофора от питающей сети, в дальнейшем демонтировав точку подключения

По ГОСТу сбой в работе светофорного объекта подлежит устранению в течение суток. Однако в нарушение указанных требований закона работа светофора восстановлена только 27 февраля, то есть спустя две недели.

Для устранения нарушений и недопущения их повторного совершения прокуратурой города в администрацию Пскова внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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